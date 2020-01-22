Normal şartlarda emekli olunca ne kadar maaş alırım

Emekli olunca ne kadar maaş alırım araştırması çalışan vatandaşların gündeminde. Sık sık internetten emekli maaş hesaplaması yapan vatandaşlar rahat bir yaşam geçirmek için ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. İşte emekli olunca ne kadar maaş alırım sorusunun detaylı yanıtı.

Rahat, huzurlu bir emeklilik geçirmek isteyen vatandaşlar emekli olunca ne kadar para alırım araştırması yapıyor.

2020 yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca çalışan, emekli olma hayallerine bir adım daha yaklaştı. Emekli olacakları zamanda ne kadar maaş alacaklarını merak eden vatandaşlar, emeklilik maaşı hesaplama ekranıyla birlikte öğrenebiliyorlar. Peki, emekli olunca ne kadar maaş alırım?

EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR: Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız

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