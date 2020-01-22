Libya'da son dakika gelişmesi! Hafter güçleri havaalanını vurdu

Berlin zirvesi sonrası ateşkesin beklendiği Libya'dan yine bir son dakika saldırı haberi geldi. Hafter güçleri havalanını füzeyle vurdu.

LİBYA 'da sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. 11 ülkenin katıldığı Berlin Zirvesinde alınan kararda Hafter ve Libya hükümetinin anlaşması öngürülüyordu. Ancak durum tam tersini gösterdi. Darbeci Hafter Libya'nın dünyayla bağlantısını sağlayan kritik havaalanını vurdu.

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu bildirdi.

Ateşkes defalarca ihlal edildi

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti. Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.