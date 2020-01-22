FETÖ'den gözaltına alınan 8 astsubay itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 astsubay, itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlatmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 14'ü adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Güleç tarafından sorgulanan şüphelilerden 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.

Örgütle bağlantısı olan askerlerin isimlerini verdikleri ve "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 8 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk diğer şüphelilerden ise 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 13 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.