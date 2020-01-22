Metehan Demir'den kabine revizyonu bombası sağlam isimlerle görüşüyorum

Gazeteci Metehan Demir, 2020 yılında erken seçim olmasının ihtimal dışında olduğunun altını çizerek, yakın zamanda hükümette büyük bir kabine revizyonu yapılacağını açıkladı.

Tv 100'de yayınlanan Ahu Özyurt ile 10'dan 12'ye programına katılan Metehan Demir, 2020'de erken seçim olmayacağına dikkat çekerek, kabine revizyonunun yakın zamanda gerçekleşebileceğini ileri sürdü.

Demir, "Bu yıl seçim olma ihtimali çok düşük ancak üç popüler konu vardır. Bir, "Seçim geliyor mu?", İki, "Af çıkıyor mu?" Üç, "Kabine revizyonu" dedi.

"Yakın zamanda açıklanacak çok sağlam isimlerle görüşüyorum"

Demir, "Kabine revizyonu epeydir bekliyoruz" diyen Ahu Özyurt'a "O geldi. Artık spekülasyonu geçti. Yakın zamanda açıklanacak. Çok sağlam isimlerle konuşuyorum. Bu bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında. Şu anda suya yazı yazıyoruz ancak görünen o" dedi.

Erken seçim öngörmüyorum

Demir, "Ancak kesinlikle erken seçim öngörmüyorum. Bunu söyleyenler, "Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ı hazırlıksız yakalamak için erken seçim yapılacak" diyorlar. Bence bu sene çok çok zor. Burada belirleyici unsurlar Erdoğan ile Bahçeli. Bu iki önemli ismin sonrasındaki gelişmelere bakılabilir. Önce bu iki isme bakmak lazım. İkisinden biri istemezse olmaz" şeklinde devam etti.

Muhalefette bulunan siyasi partilerin de erken seçim istemediklerini iddia eden Demir, "Resmi açıklamalar 2023'te yapmaları gerekiyor. 2021'den sonra neyin ne olacağını göremediğimiz için bir şey diyemeyiz. O nedenle ben beklemiyorum" diye konuştu.