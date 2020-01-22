Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Daha önce 31 Aralık 2020 olarak belirlenen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresine ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır."