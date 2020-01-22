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YSK'da önemli gelişme! 4 yeni üye kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu’nun yeni üyelerinin belirlenmesi süreci devam ediyor. Yargıtay ve Danıştay’daki seçimlerde 4 yeni YSK üyesi belirlendi.

7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bu nedenle bir süredir seçim yapılıyordu.

Oylamalara bu hafta da devam edildi

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçilmişti. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara bu hafta devam edildi.

6 üyeden 4’ü belirlendi

Hafta başında her iki kurumda yapılan oylamalar sonucunda ise yine sadece bir üye yeterli çoğunluğun oyuna ulaşarak, YSK Üyesi oldu. Yargıtay’da yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi. Danıştay’da bugün yapılan oylamalar sonucunda ise iki üye daha YSK üyesi seçildi. 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ürker YSK’nın yeni üyesi oldu. Böylece 6 üyeden 4’ü belirlenmiş oldu.

Gizli oyla aralarından bir başkan seçecekler

Yargıtay ve Danıştay’da birer YSK üyesinin daha seçilmesi için süreç devam edecek. Danıştay Genel Kurulu’nda öğleden sonra, Yargıtay’da ise yarın seçim yapılacak. 6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.

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