AK Partili Mehmet Muş açıkladı! 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacağını açıkla

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilerin yetkilerini artıracak 18 maddelik kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını belirtti.

Gözaltına alma yetkisi

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 bin 200 civarında çarşı ve mahalle bekçisi, 2020 yılı içinde ataması yapılacak.

Olaya müdahale yetkisi

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.