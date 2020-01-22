İstanbul'da kış lastiği denetimi! Standartlara uymayanlara 776 lira ceza kesildi
İSTANBUL ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi.
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Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi.
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Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.
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Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" diye konuştu.
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