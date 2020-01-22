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Alanyaspor kupada tur atladı

3-1 kazandığı ilk ayağın rövanşında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Alanyaspor, toplamda 5-4'lük skorla çeyrek finale kalan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti.

Ev sahibi takım, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da turu geçen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara (2) ve İlhan Depe kaydetti.

Konuk ekip Alanyaspor'un golleri ise Tasos Bakasetas (P) ve 90+6' Djalma Campos'tan geldi.

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