Cumhuriyet'in '10 milyon fidan kurudu' iddiasına fotoğraflı yanıt

Cumhuriyet gazetesinin 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasını Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaparak yalanladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Kasım'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan "10 milyon fidan kurudu" başlıklı haberle ilgili yaptığı açıklamada ayrıca İstanbul ve Adana'da ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Yüzde 95 oranında tuttu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz 'Geleceğe Nefes Seferberliği' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 22, 2020

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