Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, hem İzmir’de hem de Manisa’da kısa süreli paniğe yol açtı.

Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.