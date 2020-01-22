HABER /  YEREL

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 17.46'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İzmir'den de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 14,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, hem İzmir’de hem de Manisa’da kısa süreli paniğe yol açtı.

Manisa'da yine saat 16.18 ve 16.49'da da 3.0 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener'in Erdoğan iddiası: Zaman söyleyemen ama
Memurlara esnek çalışma modeli! Memurların mesai saati değişiyor
Amberin Zaman'ın terörist sevgisi Mazlum Kobani'yle görüşüp fotoğraf paylaştı
Arap Birliği'nin Türkiye hazımsızlığı! Libya için kınayıp tehdit ettiler
Metehan Demir'den kabine revizyonu bombası sağlam isimlerle görüşüyorum
AK Partili Mehmet Muş açıkladı! 2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş BB Erzurumspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Göztepe Wilczek'i resmen açıkladı
Cumhuriyet'in '10 milyon fidan kurudu' iddiasına fotoğraflı yanıt
Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira
Büyükçekmece'de 4 katlı binada patlama
Bige Önal kimdir yaşı kaç Aras Bulut İymenli sevgilisi kimdir?
Yorumlar