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Amberin Zaman'ın terörist sevgisi Mazlum Kobani'yle görüşüp fotoğraf paylaştı

KANDİL 'e çıkıp terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportajlar yaparak örgütün adeta sözcülüğüne soyunan Amberin Zaman'ın, yeni adresi Suriye...PKK'nın Suriye'deki uzantısı terör örgütü YPG'ye giden Amberin Zaman, terörist Mazlum Kobani ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

Kandil'e çıkarak defalarca PKK elebaşlarıyla bir araya gelen Amberin Zaman, artık Suriye'deki YPG'li teröristlerle röportajlar yapmaya başladı.Türkiye'de bazı gazeteciler, masum insanları acımasız bir şekilde katletme alçaklığını taşıyan terör örgütü PKK'nın Kandil'de saklanan elebaşlarıyla  bir araya geliyor. Bu gazetecilerden biri de Amberin Zaman. Zaman terörist Mazlum Kobani ile görüşüp çekilen fotoğrafını paylaştı.

Amberin'in ağzı kulaklarında

Amberin Zaman'ın yanında gülerek poz verdiği terörist Mazlum Kobani, terör örgütü PKK'nın İmralı'da bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'ın evlatlığı. Terörist Mazlum Kobani, Türk askerine karşı düzenlenen birçok kalleş saldırının da planlayıcısı olarak biliniyor.

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