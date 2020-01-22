Bayburt'tan film sahnelerini aratmayan manzara! Donan gölde hatıra fotoğrafı
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava Bayburt'taKİ Gökçedere Gölü'nün dondurdu. Vatandaşların donan gölde çektirdiği hatıra fotoğrafları dikkat çekti.
Bayburt'ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 derece ölçülürken, Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
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Renkli görüntüler
Kent sakinleri, donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Çok renkli görüntüler oluştu.
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Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
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-15 derece ölçüldü
Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt'ta hava sıcaklığı, -15 derece ölçüldü.
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