Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Ben böyle bir takım görmedim

Maç boyunca tel tel dökülen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın konuk ekibin attığı 2. golün ardından yardımcısına oyuncularını şikayet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Ben böyle bir takım görmedim hocam" derken kameralara yakalanan Avcı'nun bu görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.

Abdullah Avcı direktörlüğünde Şubat'ı göremeden Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Avcı direktörlüğünde Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

İşte son 8 maç:

0-4 Wolverhampton

0-2 Yeni Malatyaspor

0-2 Erzincanspor

1-3 Fenerbahçe

4-1 Gençlerbirliği (Rakip 9 kişi kaldı)

2-3 Erzurumspor

1-2 Sivaspor

2-3 BB Erzurumspor