HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Değerler eğitimi ile değerli öğrenciler
ADV Küf, bakteri, mayta karşı bor mucizesi!

Abdullah Avcı liderliğinde Beşiktaş, son 8 maçta 7 mağlubiyet aldı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Bu skorla Beşiktaş, son 8 maçın 7'sinde mağlup ayrılmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2'lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Ben böyle bir takım görmedim

Maç boyunca tel tel dökülen siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın konuk ekibin attığı 2. golün ardından yardımcısına oyuncularını şikayet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"Ben böyle bir takım görmedim hocam" derken kameralara yakalanan Avcı'nun bu görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.

Abdullah Avcı direktörlüğünde Şubat'ı göremeden Avrupa Ligi'nden elenen, Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndan da elendi. Avcı direktörlüğünde Beşiktaş son 8 resmi maçta 7 mağlubiyet aldı. Öte yandan Beşiktaş bu sezon oynadığı 28 resmi maçta 14 mağlubiyet aldı.

İşte son 8 maç:

0-4 Wolverhampton

0-2 Yeni Malatyaspor

0-2 Erzincanspor

1-3 Fenerbahçe

4-1 Gençlerbirliği (Rakip 9 kişi kaldı)

2-3 Erzurumspor

1-2 Sivaspor

2-3 BB Erzurumspor

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu'ndan cemevleri yorumu
Dönerde "çamaşır suyu" iddiasına büfecilerden sert tepki geldi
Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
ABD de Doğu Akdeniz için Türkiye karşıtı açıklama yaptı
HSK'dan önemli açıklama! Titizlikle inceleniyor
Meral Akşener'in Erdoğan iddiası: Zaman söyleyemen ama
ÖNCEKİ HABERLER
Hafter'den skandal tehdit: Uçakları vururuz
Borsa günü düşüşle tamamladı
İBB Ulaşım Daire Başkanı Mustafa Gürsoy, 1,5 ay sonra istifa etti
Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi
Türkiye'nin Martı'sı yerli ve milli kanatlarıyla uçacak
2020 Nisan tatili ne zaman MEB okul tatilleri takvimi
Yorumlar 1 yorum