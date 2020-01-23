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Deprem kahini Manisa depremini bildi

Sosyal medyada deprem kahini olarak tanınan ve internetten deprem tahmin cihazı satışı yapan Tayvanlı Dyson Lin, bu aralar tahminlerinde yanılsa da Manisa depreminden saatler önce Ege Bölgesi ile ilgili deprem uyarısında bulunmuş.

Sosyal medyanın deprem kahini Tayvanlı Dyson Lin, bu kez Manisa depremini önceden söyleyerek yine herkesi şaşırttı. Lin'in deprem tahmini sonrası Türkiye'deki takipçilerinden yorum yağdı.

Deprem tahminleri yapan ama bir uzmanlığının olmadığı belirtilen Tayvanlı Dyson Lin kehanetlerde bulunduğu Twitter adresinden Manisa depremiyle ilgili bir paylaşımı ortaya çıktı. 

Dün öğle saatlerinde deprem tahmininde bulunan Lin deprem bölgesini işaret ederek deprem beklediğini duyurdu. Lin'in daha önceki bir çok tahmini tutmamıştı.

Deprem öncesi Lin'in paylaşımı şu şekildeydi:

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