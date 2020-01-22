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Manisa ve İzmir'de deprem! Son dakika

Son dakika deprem haberleri... Akhisar merkezli meydana gelen deprem İzmir ve Manisa'da hissedildi. İşte depremle ilgili diğer haberler;

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Akhisar'ın Musalar beldesi olduğu belirtilirken, deprem Akhisar ve Manisa'da paniğe neden oldu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, deprem sonrası kendilerine herhangi bir olumsuz haber ulaşmadığını belirtirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Akhisar depremi İstanbul'dan hissedildi

Bu arada deprem İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve İstanbul'da da hissedildi.

"Çevre illerden de hissedilmesi normal"

İstanbul Üniversitesi Oğuz Gündoğdu, bu büyüklükte bir depremin çevre illerden de hissedilmesinin normal olduğunu söyledi. Depremin büyüklüğünün büyük ölçüde hasar meydana getirmesinin mümkün olmadığını kaydeden Gündoğdu, kendilerine ulaşmış bir bilginin olmadığını ifade etti.

Ayrıntılar devam ediyor...

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