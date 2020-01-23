Manisa 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 72 artçı sarsıntı meydana geldi
MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından şimdiye kadar en büyüğü 4,3 olan 72 artçı sarsıntı kaydedildi. Manisa Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak deprem nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığı ve 5 metruk binanın da yıkıldığını bildirdi.
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1,6 ve üzeri olan toplam 72 artçı deprem yaşandı.
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Bu sarsıntıların 18'inin büyüklüğü 3 ve üzerinde hesaplandı. Bölgede 23.17'de meydana gelen en büyük artçı depremin büyüklüğü ise 4,3 olarak kaydedildi.
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Meydana gelen depremde bazı kerpiç evlerin duvarlarının bir kısmının yıkıldı ve evlerdeki lambalar sarsılmanın etkisiyle söküldü.
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Geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar sokaklarda ve parklarda ateş yakıp çadır kurdu.
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