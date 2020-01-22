Beşiktaş BB Erzurumspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor ile karşılaşan Beşiktaş, iki maçta da rakibine 3-2’lik skorla mağlup olarak elendi. Siyah-beyazlılar, Erzurum ekibinden 2 maçta 6 gol yedi.

Sivasspor mağlubiyetiyle ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, Türkiye Kupası’ndan da elendi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor’la eşleşen ve ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, sahasındaki karşılaşmada da rakibine mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

Karşılaşmanın henüz 29. saniyesinde kalesinde golü gören ve 32. dakikada Diaby’yle cevap vererek soyunma odasına 1-1’lik beraberlikle giren Beşiktaş, Burak Yılmaz’ın 64’teki golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Ancak 67 ve 72’de gelen goller sonrasında rakibi karşısında 3-2 geriye düşen Beşiktaş, oyun anlamında da sınıfta kaldı ve kupadan elendi.

Maçtan önemli dakikalar

1. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 öne geçti. Mavi-beyazlı ekibin ilk topla buluştuğu atakta sağdan ceza sahasına giren Rashad Muhammed meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpasın solunda Mücahit Albayrak topu tekrar içeri çevirdi, Oltan Karakullukçu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1

33. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. N'Koudou soldan çizgiye inerek pasını içeri çevirdi, Diaby müsait pozisyonda topu boş kaleye attı: 1-1

38. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa Diaby ceza yayı üzerinde düzgün vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu fakat VAR incelemesinin ardından hakem golü iptal etti.

64. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Ljajic'in ara pasıyla ceza sahasına giren Burak Yılmaz kaleciden sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

66. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşitliği yakaladı. Soldan gelen ortaya Mehmet Murat Uçar ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, Karius yatarak topa müdahale etti. Siyah-beyazlı kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırsa da Sissoko ceza sahası girişinde sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-2

72. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeniden öne geçti. Sağdan hızla ceza sahası içine girip çizgiye inen Mehmet Murat Avcı'nın içeri çevirdiği topu Oltan Karakullukçu gole çevirdi: 2-3

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip, çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş: 2 - 3 :BB Erzurumspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Roco, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup (Dk. 77 Hutchinson), Elneny, Diaby (Dk. 74 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou, Umut Nayir (Dk. 62 Burak Yılmaz)

BB Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Osman Çelik, Batuhan Artarslan, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Mahamadou Ba (Dk. 46 Sissoko), İbrahim Akdağ, Hasan Ayaroğlu, Rashad Muhammed (Dk. 46 Emrah Başsan), Mehmet Murat Uçar, Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Aykut Demir)

Goller: Dk. 1 ve 72 Oltan Karakullukçu, Dk. 66 Sissoko (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 33 Diaby, Dk. 64 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 9 Elneny, Dk. 78 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Mücahit Albayrak, Dk. 80 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)