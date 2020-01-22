Trump'tan AB'ye gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliğini (AB) ticari konularda uzlaşı sağlanamaması durumda ithal otomobillere ilave vergi uygulamakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumunda (WEF) CNBC'ye verdiği mülakatta ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari konulara değindi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticaret anlaşması hakkında dün Davos'ta bir görüşme yaptığını anımsatan Trump, "Mükemmel bir görüşme gerçekleştirdik. Ama ona, eğer bir sonuç alamazsak harekete geçmem gerekeceğini, bu hareketin ülkemize gelen araba ve diğer çeşitli ürünlere yönelik çok yüksek gümrük vergileri uygulamak olacağını söyledim" ifadelerini kullandı.