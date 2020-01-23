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Fenerbahçe Budowlani Lodz'u 3-0 yendi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 4. maçında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'a konuk oldu.

Mücadeleyi 25-20, 25-21 ve 25-22’lik setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertlier grubundaki üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Salon: Lodz Spor Arena
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Andrei Zenovich (Rusya)
Budowlani Lodz: Kraiduba, Twardowska, Pencova, Nowicka, Leys, Smieszek, Stenzel (L) (Baldgya, Lewandowska, Baczynska)
Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Thompson, Aylin (L), Melis (L)
Setler: 20-25, 21-25, 22-25
Süre: 73 dakika (24,22,27)

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