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Caner'le Elneny maçtan sonra kapıştı

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la karşı karşıya geldiği mücadelede BB Erzurumspor'un 3. golünün ardından Caner ile Elneny tartıştı. Caner, Elneny'nin boğazına uzanıp sonra yüzünden ittirdi. İkili maçın ardından soyunma odasında kavga etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Beşiktaş, 2-1 öne geçtiği mücadelenin 71. dakikasında 3-2 geriye düşerken bu golün ardından Caner Erkin ile Elneny tartıştı.

Yüzünden tutarak ittirdi
Golde Elneny, Caner Erkin'e bir şeyler söylerken Caner de Mısırlı futbolcuya tepki gösterip daha sonra boğazına uzandı ve ardından da yüzünden tutarak ittirdi. Siyah-beyazlı futbolcular iki oyuncunun arasına girdi.



Soyunma odasında kapıştılar
Caner ve Elneny, karşılaşma sona erdikten sonra soyunma odasında birbirine girdi. Takım arkadaşları, iki oyuncuyu güçlükle ayırdı.

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