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Son dakika gelişmesi! Memur emeklilerin maaş farkları bugün itibariyle ödenmeye başlandı

Memur emeklilerini sevindirecek son dakika haberi geldi. Maaş farkları hesaplara yatmaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibariyle ödenmeye başlandığını duyurdu. Öte yandan Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı.

500 milyondan fazla ödeme 

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

Banka VE PTT şubelerinden alabilecek

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum.

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