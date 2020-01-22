Bakan Mustafa Varank yerli ve milli markamız GAMAK’ı ziyaret etti

İşte Bakan Varank'ın yaptığı o paylaşım;

''60 yıldır elektrik motorları sektörüne yön veren, kazandığı tecrübeyle artık 4MW gücünde rüzgar türbini jeneratörleri de üretebilen yerli ve milli markamız GAMAK’ı ziyaret ederek motor üretimi safhalarını inceledik.''