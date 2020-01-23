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Dolar yükseliş trendine son verdi! 23 Ocak Perşembe dolar kuru ne kadar?

Yukarı yönlü hareket eden Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,93'den işlem görüyor.

Dün, üst üste 3 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 5,9203'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,9310'dan işlem görüyor.

Dolarda son durum

İngiltere'de Brexit'e ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşamasının tamamlanması ile sterlin, dolar karşısında yüzde 0,7 değer kazanarak 1,3130'a çıktı. Euro/dolar paritesi, dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1085'ten alıcı buluyor. Dolar endeksi, yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

İzlenecek gelişmeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,95'in direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 5,90'ın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altında son durum

Çeyrek altın: 484,53 Lira - Yarım altın: 484,53 Lira - Gram altın: 296,89 Lira - Cumhuriyet altını: 1.993,00 Lira

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