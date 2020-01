Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a Ferdi eleştirisi

Mehmet Demirkol, Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'na neden daha fazla süre vermediğini kamuoyuna anlatması gerektiğini ifade etti.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, gündeme dair yorumlarda bulundu. İşte Demirkol'un beIN Sports'taki o sözleri...

Sezon başından beri hiçbir yeterliliği görünmeyen Adil Rami, gayet yeterli gözüktü. İlk 60 dakikadaki oyun nedeniyle kimsenin defosu gözükmedi. 60. dakikadan sonra, biraz kopma başlayınca, takımın boyu uzamaya başlayınca herkesin defoları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Aslında işin özeti bu.

''Ersun Yanal'ın anlatması lazım çıkıp''

Neden oynamıyor diye soruyorsun Ersun Yanal gibi tecrübeli bir teknik adam neden oynatmasın. Mutlaka bir şey vardır. Bu takımın içinde neden Ferdi'nin bu kadar az süre aldığını anlayamıyorum. Bence Ersun Yanal'ın anlatması lazım çıkıp. Böyle bir zorunluluk tabi ki yok ama faydalı. Mümkün olduğunca açık olmak lazım. Belli ki bir yerden eksik.

''Her yere yama oluyor''

Luiz Gustavo'ya ayrı bir parantez açmak lazım. 4.-5. hafta burada konuşuyorduk 'Bu muymuş Luiz Gustavo, bizim o bildiğimiz adam bu değil, daha fazlası lazım.' diye. Hakikaten şahane bir profesyonellik örneği gösteriyor. Mevzuyu, saha içinde en iyi anlayan o. Ligi ve rakipleri çözdü. takımının açıklarını, defolarını çözdü. Her yere yama oluyor. Ligi ve oyunu, 10 yıldır ligde top oynayan, Türkçe'yi de bilen oyuncudan daha iyi anladı, her yere koşturuyor. Arkadaşları onu biraz anlarlarsa hem onlar yükselecek hem de kendisi daha da yükselecek.

''Muriqi olsun abi sahada, niye olmasın yani''

Bu ülke, enerjisini o kadar çok boş şeylere harcıyor ki. Ülkenin futbol dünyasında bunu 10’la çarp. Böyle bir enerji kaybı olamaz ya. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçında sahada Muriqi olsun mu olmasın mı tartışması dönüyor. Muriqi olsun abi sahada, niye olmasın yani. Bence, Muriqi sarı kartı bilerek gördü. Ama bence. Muriqi çıkıp da derse 'Hayır bilerek görmedim', ben ne diyeceğim ona? Hayır, bilerek gördün mü diyeceğim?