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Kulisleri hareketlendiren iddia! İyi Parti Gelecek Partisi SP ve DP ittifak yapabilir

Son günlerde erken seçim tartışmaları yaşanmaya başlandı. Ankara kulislerinde İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifak yapabileceği iddiaları gündemde.

İyi Partili ve Saadet Partili isimler gelişmeleri yalanlamadı. CHP’nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için de birden fazla formül ürettiğine dikkat çekiliyor.

"Kılıçdaroğlu'na anlatılmalı"

Yeni bir sağ oluşum için çaba harcayan isimler CHP’ye ilişkin, “Mutlaka sayın Kılıçdaroğlu işin doğrusunun bu olduğu anlatılmalı ve ikna edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

"Erken seçim olasılığı her geçen dakika daha da güçleniyor"

BirGün gazetesinden Yaşar Aydın’ın haberinde, “Ankara’da seçim konuşulmaya başladı. 15 ile 20 ay içerinde erken seçim olasılığı her geçen dakika daha da güçleniyor. Bu anlamda yeni sağ cephe ortaya çıkması çok da uzun bir tarihe ertelenmeyebilir. Başlangıçta Millet Cephesi’ni bölen olarak görülme ihtimali olan girişim son tahlilde AK Parti-MHP bloğuna en büyük zararı verecek hamle olabilir. O yüzden CHP’nin de yol vermesi olasılık dahilinde” görüşü savunuldu.

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