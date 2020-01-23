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38 yıldır aldığı hiç ikramiye çıkmayan 7 bin piyango biletini biriktirdi

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Sabahattin Öztürk, 38 yıldır aldığı ve hiç birine ikramiye çıkmayan Milli Piyango biletlerini toplayarak koleksiyona dönüştürdü.

Her çekişte 5 er adet bilet aldığını ve 38 yıldır 7 bine yakın bilet topladığını belirten Sabahattin Öztürk, bu zamana kadar hiçbir biletine ikramiye çıkmadığını söyledi. Herkes gibi yıllardır hayalinin peşinden koştuğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu;

”Herkesin hayali gibi benim de hayallerim vardı. İlk biletimi 9 Şubat 1982 yılında 100 liraya aldım. O yıldan bu zamana kadar her çekilişte 5'er adet olmak üzere 7 bine yakın bilet aldım. Ama hiç birine ikramiye çıkmadı. Ben de o biletleri atmadım ve biriktirdim. Ciltleterek bilet koleksiyonuna dönüştürdüm. Sağlığım yerinde olduğu sürece bu koleksiyonumu arttırmaya devam edeceğim. Çevremdeki insanlar koleksiyonumu gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. Ben de onlara açıklama olarak para, pul gibi koleksiyonu olanlar var neden bilet koleksiyonu olmasın diye söylüyorum ” dedi.

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