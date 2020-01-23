Fay hattı haritası 2020 sorgulama evinizin altında fay hattı geçiyor mu?
Manisa'da ve Ankara'da olan son depremler vatandaşı korkuttu ve binlerce vatandaş fay hattı nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını araştırdı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu, deprem fay haritası nasıl sorgulanır?
Dün akşam ard arda yaşanan depremler panik yarattı. Önce Manisa ardından Ankara gece boyunca beşik gibi sallandı. Birçok ilde hissedilen son depremler korkuttu. Peki fay hattı sorgulaması nasıl yapılır, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem risk haritası...
Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA’nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler. Peki nedir bu MTA, ne işe yarar onu öğrenelim..
MTA nedir: (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü) 14 Haziran 1935 yılında kurulmuştur. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapan MTA Türkiye’deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları da yapmaktadır.
Son zamanlarda İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından da fay hattı haritası yayınladı. MTA fay hattı haritasıyla vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebiliyor.