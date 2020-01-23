İdlib'den Türkiye sınırına gelenler artıyor sayı 450 bine ulaştı

İdlib'i, Rusya ve rejimin saldırıları nedeniyle terk edip Türkiye sınırına doğru ilerleyenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor.