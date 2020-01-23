İdlib'den Türkiye sınırına gelenler artıyor sayı 450 bine ulaştı
SURİYE 'de sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Esad rejim güçleri ve Rusya’nın İdlib’e saldırıları nedeniyle, son 48 saatte 36 bin sivil daha Türkiye sınırına göç etti.
İdlib'i, Rusya ve rejimin saldırıları nedeniyle terk edip Türkiye sınırına doğru ilerleyenlerin sayısı, her geçen gün artıyor.Esad güçleri Halep'in güneyinde ve batısındaki siviller hedef almaya devam ederken, askeri üslerden değil Halep’teki yerleşim bölgelerinden füze ile saldırıyor.
16
Rejim güçleri, gerçekleştirdikleri saldırılarda sivil bölgeleri adete bir kalkan olarak kullanıyor. Saldırılar nedeniyle son 48 saatte, 36 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etmek zorunda kaldı.
26
Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bine ulaştı
Öte yandan son 2.5 ayda, saldırılardan kaçıp Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 450 bine ulaştı.
36
46