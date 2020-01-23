Manisa'da korkutan bir deprem daha! AFAD açıkladı

MANİSA'da önceki akşam saatlerinde meydana gelen 5,4'lük depremin ardından 3,9 büyüklüğünde korkutan bir deprem daha oldu.

Manisa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen ve şiddeti 5,4 olarak ölçülen depremin ardından bölgede sayısız artçı deprem tespit edildi. Manisa ve çevre illerde vatandaşlar diken üstünde sokakta sabahlarken bugün bir deprem daha yaşandı. AFAD'dan alınan bilgilere göre deprem 3,9 büyüklüğünde ölçüldü.

212 artçı deprem

AFAD tarafından yaptığı açıklamada, "Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Gelenbe sağ yönlü doğrultu atımlı fay üzerinde gelişmiş olup 09.25 itibariyle 212 adet artçı deprem olmuştur. En büyüğü 4,3 olmak üzere, 4,0'den büyük 8 artçı deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Korkutan deprem daha

Dün yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan sayısız artçının ardından bugün saat 11.34'te bir deprem daha meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre aşağısında meydana gelen deprem, çevrede kısa süreli panik yarattı.