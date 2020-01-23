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Ekrem İmamoğlu'na kötü haber İBB Ulaşım Daire'de ikinci istifa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 1.5 ay önce atandığı görevinden istifa etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

Engin'in koltuğuna Gürsoy oturdu

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı.

2 ay dolmadan ayrıldı

Yeni Şafak'ın haberine göre Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy’un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na getirildiği, 31 Ocak 2020 itibari ile daire başkanlığını bırakarak üniversitedeki görevine geri döneceği kaydedildi.

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