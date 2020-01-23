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Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi.

Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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