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Victor Moses Inter'in takım yemeğinde

Fenerbahçe'de Victor Moses dönemi adım adım sona eriyor. İtalyan devi Inter'e transferi beklenen Nijeryalı futbolcu lacivert-siyahlı ekibin takım fotoğrafında yer aldı.

Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan Moses'ın adı uzun süredir Inter'le anılıyordu.

Chelsea Menajeri Frank Lampard ise oyuncunun durumuyla ilgili olarak, ''Victor Moses kiralıktan dönecek ve başka bir takıma gidecek. Temaslar iyi yönde ilerliyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Yemek fotoğrafında yer aldı
Inter'e bonservisiyle transfer olması beklenen Victor Moses'la ilgili resmi bir transfer açıklama gelmedi ancak Nijeryalı futbolcu, Romelu Lukaku'nun  sosyal medya hesabından paylaştığı takım yemeği fotoğrafında yer aldı.

Kısa sürede açıklanacak
Victor Moses'ın kısa süre içinde resmen Inter'e transfer olması bekleniyor. 2019'un Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılan Victor Moses  bu sezon sarı-lacivertli formayla yalnızca 7 resmi maçta görev yaptı ve takımına 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu

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