Edirne'ye Polonyalı damat

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Gülşah Pektaş (27), yüksek lisans eğitim için gittiği Polonya'da tanıştığı Pawel Wojcik (32) ile dünyaevine girdi.

Keşanlı öğrenci Gülşah Pektaş, geçen yıl yüksek lisans eğitimi için gittiği Polonya'da ortak arkadaşları aracılığıyla otomotiv şirketinin teknik servisinde çalışan Pawel Wojcik ile tanıştı.

Çift, yaklaşık 10 aylık beraberliklerinin ardından evlenmeye karar verdi. Pektaş ve Wojcik, nikah törenleri için Keşan'a geldi. Çift, evlendirme dairesinde, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun kıydırdığı nikahla dünyaevine girdi. Tercüman aracılığıyla nikahı takip eden Pawel Wojcik, 'Gülşah Pektaş'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna 'Evet' diyerek, Türkçe cevap verdi. Helvacıoğlu, nikahın ardından evlilik cüzdanını Pektaş'a teslim edip, çifti tebrik etti. Nikaha, çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı. Çiftin, eylülde Keşan'da düğün yapacakları belirtildi.

Gülşah Pektaş, çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben yüksek lisans için Polonya'ya gitmiştim. Orada arkadaşım vasıtasıyla tanıştık. 10 aydır birlikteydik. Sürpriz evlilik teklifi oldu. Polonya'da gezmek için gittiğimiz kalede bana evlilik teklif etti. Ben de kabul ettim" dedi.

Pawel Wojcik de birlikteliklerini Türkiye'de evliliğe taşıdıklarını belirtip, çok mutlu olduğunu söyledi.