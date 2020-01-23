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TFF'den Vedat Muriç ayarı! Kural değişiyor

TFF, Fenerbahçeli Vedat Murç’in gördüğü sarı kartla başlayan tartışmaları bitirmek için ilgili kuralı değiştirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'in Süper Lig'de Gaziantep FK maçında gördüğü ikinci sarı kart ve sonrasında oyundan atılmasıyla ilgili başlayan tartışmalar sürüyor.

TFF, 46. Madde'de değişikliğe gidiyor
Özellikle futbol kamuoyunda yapılan 'Vedat cezasını kupa maçında çekmek için bilinçli olarak kart gördü' yorumları sonrası düğmeye basan TFF, 46. Madde'de değişikliğe gidiyor. Talimatlara aykırı başlıklı 46. Madde ne diyor? Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalandırılır.

Ligde gördüğü kart kupayı etkilemeyecek
Buna göre yeni sezonda kupa maçında görülen kartlar hem lig hem kupada geçerli olacak. Ama lig maçlarında görülen kartlar sadece ligi kapsayacak. Yeni değişikliğin önümüzdeki günlerde TFF tarafından açıklanması bekleniyor.

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