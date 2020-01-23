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Deprem haritası sorgulama 2020 MTA fay hattı sorgulama sayfası

Manisa'da ve Ankara'da olan son depremler vatandaşı korkuttu ve binlerce vatandaş fay hattı nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını araştırdı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu, deprem fay haritası nasıl sorgulanır?

Dün akşam ard arda yaşanan depremler panik yarattı. Önce Manisa ardından Ankara gece boyunca beşik gibi sallandı. Birçok ilde hissedilen son depremler korkuttu. Peki fay hattı sorgulaması nasıl yapılır, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem risk haritası...

Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA’nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler. Peki nedir bu MTA, ne işe yarar onu öğrenelim..

MTA nedir:  (Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü) 14 Haziran 1935 yılında kurulmuştur. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapan MTA Türkiye’deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları da yapmaktadır.

Son zamanlarda İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından da fay hattı haritası yayınladı. MTA fay hattı haritasıyla vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebiliyor. 

Fay hattı sorgulama sayfası: Evinizin bulunduğu yerin altında fay
hattı olup olmadığını http://www.mta.gov.tr/v3.0/ üzerinden sorgulayabilirsiniz.  Ayrıca e- Devlet üzerinden de sisteme giriş yapılabilmektedir.
Fay hattı sorgulamak için buraya tıklayın

MTA DEPREM FAY HATTI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir.

Sayfanın sol alt köşesinden ise ''son depremleri'' görmek mümkündür. . Sayfanın sağ üst kısmından ise son 24 saat, 7 gün ve 30 gün yazan kutucuklara tıklayarak ayrıntılı olarak depremleri görmek de mümkündür.

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