HABER /  GÜNCEL
ADV Değerler eğitimi ile değerli öğrenciler
ADV Küf, bakteri, mayta karşı bor mucizesi!

FETÖ'nün 'kadim abisi' Yusuf Bekmezci tutuklandı

Anadolu Ajansı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve örgüt içerisinde "Kadim Abi, İrşatçı" gibi sıfatlarla tanınan Yusuf Pekmezci, İzmir'de “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bekmezci'nin başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen uzun soluklu araştırmalar sonucunda, gizlenmekte olduğu başkası adına kiralanmış Karşıyaka ilçesindeki bir daireye düzenlenen operasyonda yakalandığı anımsatıldı. 

'Kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınıyordu
Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte silahlı terör örgütünün kuruluş aşamasındaki çekirdek kadro içerisinde yer aldığı, örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu, terör örgütü elebaşı Gülen'in yakın arkadaşlarından olduğu aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Örgüt içerisinde 'kadim abi - irşatçı' gibi sıfatlarla tanınan, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olan, örgüt içi anlaşmazlıkları çözen ve örgüt içi il - bölge - ülke imamlarının dahi üzerinde sözde 'manevi' bir konumda bulunan şüpheli Yusuf Bekmezci, alınan savunmasında suçlamaları kabul etmemiş ve dosya kapsamındaki delillere göre Türk Ceza Kanunu'nun 314/1 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır." 

Akif Sarı da tutuklandı
Öte yandan, aynı operasyonda yakalanan ve örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığını" yapan Akif Sarı'nın da sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı belirtildi.

Operasyonun geçmişi 
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih Arslan, tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit polis memuru için Fetullah Gülen'in de bulunduğu 47 kişiye dava
TFF'den Vedat Muriç ayarı! Kural değişiyor
Krizin perde arkası! Erdoğan Trump’a 'İsrail Türk vatandaşını bıraksın' diye baskı yapmış
Erken seçim iddiaları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye turuna çıkıyor
Manisa'da korkutan bir deprem daha! AFAD açıkladı
Sınav stresi için doktorun önerdiği ilacı kullandı kör oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank: 750 milyon TL'lik kaynağı işletmelere aktaracağız
3 aylar başlangıç tarihi 2020 hangi ayda olacak?
TOKİ'den Eskişehir Stadı açıklaması
Edirne'ye Polonyalı damat
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temasta
İOKBS sınavı 2020 ne zaman bursluluk sınavı başvurusu ne zaman?
Yorumlar