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CHP'li Dursun Çiçek'ten gündemi sallayacak Kılıçdaroğlu iddiası! Blöf yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock iddiasıyla ilgili gündemi sallayacak bir gelişme yaşandı. CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek Kılıçdaroğlu'nun iddiasının blöf olduğunu söyledi.

Habertürk ekranlarında Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu olan CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek, Hadi Özışık'ın gündeme getirdiği "Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelttiği ByLock iddialarının" altının boş olduğunu ve blöf olduğunu açıkladı. Dün Didem Arslan Yılmaz ile Gündemin Nabzı prgramında Metin İyidil'in beraat etmesi ve sonrasında yeniden tutuklanması tartışıldı.

FETÖ'cülere çok kullanışlı bir pas verildi

Bu konu üzerinden yapılan yargının bağımsızlığı tartışmaları gündeme oturdu. Yayına katılan Hadi Özışık, bu süreçte FETÖ'cülere çok kullanışlı bir pas verildiğini ve sosyal medyada FETÖ'cülerin bunu kullandığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının altı boş

Konu son günlerde Bahçeli dahil bütün siyasetçilerin tepki gösterdiği FETÖ'nün siyasi ayağı konusuna geldi. Özışık'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye yönelik ByLock iddialarını gündeme getirmesi ile Dursun Çiçek, bombayı patlattı ve Kılıçdaroğlu'nun iddiaların altının boş olduğunu söyledi.

ByLock iddiası blöf

Kılıçdaroğlu'nun iddialarının siyasi iktidarı harekete geçirmek için ortaya atıldığını ifade eden Çiçek, ByLock iddiasının blöf olduğunu itiraf etti. 

Kılıçdaroğlu'nun iddiası neydi?

Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında Ak Parti'nin içinde ByLock kullananların olduğunu iddia etmişti. 

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