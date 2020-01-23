Çin virüsü Türkiye'de mi? Mimar Sinan Hastanesi'nden son dakika haberi

Dünya'da endişe yaratan Çin'de ortaya çıkan coronavirüsüne dair İstanbul'dan gelen son dakika haberi endişe yarattı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde kırmızı alan kapatıldı. İHA ajansı bir kadın hastanın virüsünü taşıdığı şüphesiyle alarm verildiğini duyurdu. Ancak bir başka söylenti daha var. İddiaya göre başvuran kişi bir Çinli ve erkek. Hastalığın belirtilerini gösterdiği belirlenen Çinlinin, özel bir odaya alındığı söyleniyor. Acilin boşaltıldığı ve hasta alınmadığı, çalışanlara da maske dağıtıldığı bildiriliyor. Olayı duyunca Mimar Sinan Hastanesi'ne akın eden habercilere 'domuz gribi' şüphesi olduğu söylenirken, coronavirüsü olup olmadığı testler sonrasında belli olacak. Henüz hastaneden resmi bir açıklama yapılmış değil.