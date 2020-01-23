Çin virüsü Türkiye'de mi? Mimar Sinan Hastanesi'nden son dakika haberi
ÇİN'deki Corona virüsü ile ilgili Türkiye'den bir son dakika haberi geldi. Türkiye'de ilk kez coronavirüsü vakası görüldüğü iddia ediliyor. Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde kırmızı alan kapatıldı. Çin'de ise bir kent tamamen kapatıldı.
Dünya'da endişe yaratan Çin'de ortaya çıkan coronavirüsüne dair İstanbul'dan gelen son dakika haberi endişe yarattı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde kırmızı alan kapatıldı. İHA ajansı bir kadın hastanın virüsünü taşıdığı şüphesiyle alarm verildiğini duyurdu. Ancak bir başka söylenti daha var. İddiaya göre başvuran kişi bir Çinli ve erkek. Hastalığın belirtilerini gösterdiği belirlenen Çinlinin, özel bir odaya alındığı söyleniyor. Acilin boşaltıldığı ve hasta alınmadığı, çalışanlara da maske dağıtıldığı bildiriliyor. Olayı duyunca Mimar Sinan Hastanesi'ne akın eden habercilere 'domuz gribi' şüphesi olduğu söylenirken, coronavirüsü olup olmadığı testler sonrasında belli olacak. Henüz hastaneden resmi bir açıklama yapılmış değil.
Coronavirüsü belirtileri neler? : Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Coranavirüslerin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor. Bazı hastalarda ishal, bulantı kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada Zatürre, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor. Bu da ölüme götürüyor.
Virüsün ortaya çıktığı Çin'den ise son dakika haberler arka arkaya geliyor. İşte son gelişmeler:
Kentten çıkışlar yasaklandı, marketlerde kuyruk
Çin’de Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışlar kapatılarak şehir karantina altına alındı. Kentinin dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri durduruldu. Şehirden çıkmaya çalışan vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştururken polisler çıkış yapmaya çalışanlara izin vermedi. Wuhan’da yaşayanlar marketlere akın etti, marketlerde izdiham oluştu.
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Esrarengiz virüsle ilgili son durum : İlk kez Aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 17'ye çıkmış durumda. Çinli yetkililer virüse yakalanan 500'den fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor. Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az 2.000'e yakın kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiliyor. Bu yeni ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, dünya çapında sağlık uzmanlarını alarma geçirdi.