Şehir virüsden dolayı karantina altına alındı

Çin haber ajansı Xinhua?da yer alan habere göre, Çin?de Wuhan şehrinde baş gösteren koronavirüsün (coronavirus, 2019 - nCoV) yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler alındı.

Bugün yerel saat ile 10:00 itibariyle tüm toplu taşıma askıya alındı. Havaalanlarında ve tren istasyonlarında kalkışa giden tüm yollar bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.