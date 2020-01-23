DÜNYA

Şehir virüsden dolayı karantina altına alındı

ÇİN'de Wuhan şehrinde baş gösteren koronavirüsün (coronavirus, 2019 - nCoV) yayılmasını engellemek için şehir karantinaya alındı.

Çin haber ajansı Xinhua?da yer alan habere göre, Çin?de Wuhan şehrinde baş gösteren koronavirüsün (coronavirus, 2019 - nCoV) yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler alındı.

Bugün yerel saat ile 10:00 itibariyle tüm toplu taşıma askıya alındı. Havaalanlarında ve tren istasyonlarında kalkışa giden tüm yollar bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

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