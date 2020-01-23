Ahmet Hakan canlı yayında CHP'li vekile çok kızdı! Sizin nerenize saygı göstereceğim

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de FETÖ ile mücadelede yargı kararları ve siyasetteki uzantıları tartışıldı.Programın bir bölümünde adının zikredildiği iddiasıyla canlı yayına bağlanan CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın, sözleriyle Ahmet Hakan'ın tepkisini çekti.

Kendisiyle irtibat kuran bir CNN Türk çalışanının telefonunu sosyal medyada paylaşan Gökhan Günaydın'ı eleştiren Ahmet Hakan, "Çok saygısız bir insansınız. 20 yaşında bir kızın telefon numarasını, sosyal medya hesabınızdan ortaya koydunuz. Sizin nerenize saygı göstereceğim" diyerek canlı telefon bağlantısından aldı.