Başkent Ankara 12 dakika ara ile 2 kere sallandı

Dün akşam saatlerinde Manisa'da meydana gelen ve İzmir'ın yanı sıra İstanbul'da hissedilen depremin ardından bu kez de Ankara sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akyurt ilçesinde 06.42'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 12 dakika sonra yeni bir depremin daha gerçekleştiği açıklandı.