Manisa'daki deprem anı güvenlik kamerasında

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.