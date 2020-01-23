Manisa'daki deprem anı güvenlik kamerasında
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.
Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.