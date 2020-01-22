DÜNYA

Uçağın içi dumanla doldu! Panik anları kamerada

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İngiltere'nin başkenti Londra uçuşunu yapmak üzere havalanan yolcu uçağının içerisi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Dumanla dolan uçakta, yolcuların çığlıkları, ağlamaları ve yoğun panik anları amatör kameralarca kaydedildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının içerisi, yaklaşık bin 500 kilometre yükseklikteyken dumanla doldu. Uçağın pilotları, acil durum vererek uçağın tırmanışını durdurdu ve havada tur atarak, Henri Coanda Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Yapılan incelemeler sonucu, dumanın uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında çıkan arıza sonucu içeriye dolduğu tespit edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, uçaktaki yolcuların büyük panik yaşadıkları, yolculardan bazılarının ise korkuyla çığlık attığı ve ağladığı duyuldu.

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