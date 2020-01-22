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Dolmabahçe Sarayı'nda esrarengiz portre

Dolmabahçe Sarayı'nın bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında sarayın yapım aşamasında yer alan ustalara ait bazı izler bulunmuştu. Şimdi de 1910'lu yıllara ait olduğu tahmin edilen gazete kupürleri bulundu. Duvarda boya katmanları altında çıkan bir erkek portresi ise en ilginç keşif.

Dolmabahçe Sarayı'nın bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında sarayın yapım aşamasında yer alan ustalara ait bazı izler bulunmuştu. Şimdi de 1910'lu yıllara ait olduğu tahmin edilen gazete kupürleri bulundu. Duvarda boya katmanları altında çıkan bir erkek portresi ise en ilginç keşif.

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