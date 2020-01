Netflix'in yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın özel gösterimi yapıldı!

Tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alan yapımın ilk bölümünün gösterildiği geceye dizinin yapım ekibinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından bir çok davetli katıldı.

RISE OF EMPIRES: OTTOMAN KONUSU NEDİR?

Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul'da gerçekleşen Rise of Empires: Ottoman altı bölümden oluşuyor.

Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Rise of Empires: Ottoman tüm dünya ile aynı anda 24 Ocak'ta sadece Netflix'te gösterime girecek.