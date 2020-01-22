Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek araçları durdurup bakın ne yaptı
Gürcistan'ın Batum kentinde Kursha adındaki bir köpek önce yaya geçidindeki araçları durdurdu, sonra da çocukları güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçirdi.
Gürcistan'ın en büyük kentlerinden Batum'da Kursha adındaki sokak köpeğinin görüntüleri görenlerin içini ısıttı.
Sevimli köpek, anaokulu öğrencilerinin caddeyi geçmelerine yardım etmek için yaya geçidindeki arabalara havladı.
Yaya geçidini güvenli hale getiren Kursha, öğrencilerle beraber karşıdan karşıya geçti.
Beqa Tsinadze tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.