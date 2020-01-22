DÜNYA

New York'ta gün batımı

ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

ABD'nin New York şehrinde gün batımı güzel görüntü oluşturdu.

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