MEDYA

Babil 2. bölüm 2. fragmanı

Babil dizisi 2. yeni bölümüyle 24 Ocak 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 24 Ocak 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Trump'tan faiz isyanı! FED'e yüklendi
Fenerbahçe Kayserispor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
YPG/PKK Suriye'de onlarca genci zorla silah altına aldı
Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 539. bölüm 2. fragmanı
Doğduğun Ev Kaderindir 3. bölüm 3. fragmanı
2020 Hac fiyatları Diyanet kişi başı otel konaklama fiyatı
Cüneyt Özdemir: THY'ye yapılan en büyük şerefsizliktir
Rusya'da tacizciyi fark eden küçük kızı zekası kurtardı
Atiye 2. sezon ne zaman Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
Kırklareli'nde planörden atıldığı iddia edilen 6 çantada uyuşturucu madde bulundu
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor! Tarihi seviyesini yeniden gördü