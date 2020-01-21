DÜNYA

Dünyaca ünlü yıldız Delonte West feci şekilde dövüldü

NBA'in eski yıldızlarından Delonte West'in yol ortasında bir kişi tarafından dövülüp ardından tutuklandığı videosu sosyal medyaya düştü. Henüz 36 yaşındaki West'in hali basketbol severleri endişelendirirken, oyuncunun eski takım arkadaşı Jameer Nelson, her durumda West'e destek vereceğini açıkladı.

2004 ile 2012 arasında NBA'de forma giyen Delonte West'in önce bir kişi tarafından dövüldüğü ardından da polis tarafından tutuklandığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Hangi sebepten dolayı kavgaya karıştığı ve polisle münakaşa yaşadığı bilinmeyen West'in daha önce zihinsel rahatsızlıkları olduğu konuşuluyordu.

YOL ORTASINDA DÖVÜLDÜ, KELEPÇELENDİ
Birleşik Devletler'in başkenti Washington'da çekilen görüntülerde West'in önce biri tarafından yol ortasında dövüldüğü, ardından da elleri arkadan kelepçeli şekilde kendisini kameraya çeken kişiye cevap verdiği görülüyor.

JAMEER NELSON'DAN DESTEK AÇIKLAMASI
Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından oyuncunun üniversiteden eski takım arkadaşı, Orlando Magic efsanesi Jameer Nelson, 36 yaşındaki eski basketbolcunun tıbbi destek alması gerektiğini ve her durumda destek vereceğini söyledi.

Delonte West, NBA kariyerine ilk tur 24. sıra seçimi olarak Boston Celtics'le başlamış ardından, Seattle Supersonics, Cleveland Cavaliers ve Dallas Mavericks formaları giymişti.

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